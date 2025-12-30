Жители Раменского остались без электроснабжения из-за аварии

В городе Раменское Московской области временно отключена подача электроснабжения в некоторые жилые дома. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале.
«На питающем центре в Донино зафиксировано технологическое нарушение — выгорание шины. Это стало причиной временного отсутствия света», — указано в публикации.
Потребители на время решения вопроса подключены к резервным источникам энергии.
Восстановительные работы планируют завершить примерно через два часа. Администрация уточнила, что ремонт на остальных участках сетей будет продолжен.
