Жители Раменского остались без электроснабжения из-за аварии

Жителей Раменского пока подключили к резервным источникам энергии.

Источник: Комсомольская правда

В городе Раменское Московской области временно отключена подача электроснабжения в некоторые жилые дома. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале.

«На питающем центре в Донино зафиксировано технологическое нарушение — выгорание шины. Это стало причиной временного отсутствия света», — указано в публикации.

Потребители на время решения вопроса подключены к резервным источникам энергии.

Восстановительные работы планируют завершить примерно через два часа. Администрация уточнила, что ремонт на остальных участках сетей будет продолжен.

Ранее KP.RU информировал, что накануне шесть населенных пунктов в Республике Крым остались без света. Причиной отключения стал сильный снегопад, который прошел утром 30 декабря и привел к перебоям в работе энергетических сетей. На ликвидацию аварии отправились несколько оперативных групп пожаро-спасательных подразделений.