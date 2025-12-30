Жители Раменского остались без электроснабжения из-за аварии

Ранее KP.RU информировал, что накануне шесть населенных пунктов в Республике Крым остались без света. Причиной отключения стал сильный снегопад, который прошел утром 30 декабря и привел к перебоям в работе энергетических сетей. На ликвидацию аварии отправились несколько оперативных групп пожаро-спасательных подразделений.