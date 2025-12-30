Собянин: Направлявшийся к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел в сторону Москвы. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в мессенджере MAX.
В тот же день в результате атаки украинских дронов на Краснодар двух мужчин госпитализировали с осколочными ранениями. По данным регионального оперативного штаба, обломки летательных аппаратов упали на железнодорожной станции Краснодар Сортировочный, также был поврежден участок контактной сети.
Вечером 28 декабря жители Краснодара и других городов региона сообщили о взрывах, раздавшихся около 17:00 в восточной и северной частях города, а также они слышали «мерзкий гул от мотора» в небе. По предварительной информации, при атаках ВСУ использовали беспилотники типа «Лютый». Позднее стало известно, что в поселке Индустриальном в Краснодарском городском округе число частных жилых домов, которые получили повреждения в результате атаки дронов, возросло до 13.