Более 100 тысяч человек остались без света в подмосковном Раменском

Более ста тысяч человек остались без света в преддверии Нового года в Подмосковье. Видео © SHOT.
Из-за аварии десятки жилых домов погрузились в темноту, перестали работать уличные фонари и светофоры. Администрация городского округа сообщила, что восстановительные работы уже начались, а ориентировочный срок их завершения — два часа. При этом некоторые местные жители опасаются, что устранение последствий может затянуться до новогодних каникул.
Многие жители также жалуются на замедление интернета и сотовой связи.
Как пояснили в энергокомпании «Россети Московский регион», отключение произошло в автоматическом режиме на подстанции высокого напряжения. Специалисты уже приступили к восстановительным мероприятиям и рассчитывают вернуть подачу электроэнергии до конца текущих суток.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате ночной аварии на Автовской ТЭЦ пять районов Санкт-Петербурга частично остались без центрального отопления. Источником масштабного перебоя стал пожар в техническом сооружении на территории ТЭЦ-15, являющейся частью энергогенерирующей компании «ТГК-1». Пламя повредило порядка 30 метров кабельной линии, проложенной в техническом тоннеле.
