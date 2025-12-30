Более 100 тысяч человек остались без света в подмосковном Раменском

Из-за аварии десятки жилых домов погрузились в темноту, перестали работать уличные фонари и светофоры. Администрация городского округа сообщила, что восстановительные работы уже начались, а ориентировочный срок их завершения — два часа. При этом некоторые местные жители опасаются, что устранение последствий может затянуться до новогодних каникул.