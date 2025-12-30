Мощный шторм в Сочи разрушил набережную

Мощный шторм разрушил набережную и пляж в Сочи. Обложка © Telegram / SHOT.
В результате мощного ветра и штормового нагона вода вышла из берегов, смыв ларьки, кафе и укрепления на набережной. Также серьёзно пострадал пляж, где остались разбросанные обломки конструкций и шезлонгов. Выходы к морю перекрыты, а в горных районах в это время наблюдается интенсивный снегопад. В городе объявлено штормовое предупреждение, которое продлится до 1 января.
Ранее Life.ru писал, что власти Сочи привели экстренные службы в режим повышенной готовности из-за неблагоприятного прогноза погоды на 28−30 декабря. Администрация города сообщала, что на побережье ожидается шторм до 6 баллов с волнами высотой до 4,5 метра, угроза смерчей, сильные осадки и ветер до 22 м/с (в горах — до 35 м/с). В горных районах объявлено предупреждение о лавинной опасности. При этом курортная и транспортная инфраструктура продолжают работать в штатном режиме, а в горах ведётся круглосуточная расчистка дорог.
