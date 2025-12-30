Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощный шторм в Сочи разрушил набережную

Сильнейший шторм на Черноморском побережье привёл к масштабным разрушениям инфраструктуры в Сочи. Об этом SHOT сообщили местные жители и очевидцы.

Источник: Life.ru

Мощный шторм разрушил набережную и пляж в Сочи. Обложка © Telegram / SHOT.

В результате мощного ветра и штормового нагона вода вышла из берегов, смыв ларьки, кафе и укрепления на набережной. Также серьёзно пострадал пляж, где остались разбросанные обломки конструкций и шезлонгов. Выходы к морю перекрыты, а в горных районах в это время наблюдается интенсивный снегопад. В городе объявлено штормовое предупреждение, которое продлится до 1 января.

Ранее Life.ru писал, что власти Сочи привели экстренные службы в режим повышенной готовности из-за неблагоприятного прогноза погоды на 28−30 декабря. Администрация города сообщала, что на побережье ожидается шторм до 6 баллов с волнами высотой до 4,5 метра, угроза смерчей, сильные осадки и ветер до 22 м/с (в горах — до 35 м/с). В горных районах объявлено предупреждение о лавинной опасности. При этом курортная и транспортная инфраструктура продолжают работать в штатном режиме, а в горах ведётся круглосуточная расчистка дорог.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.