Мощный шторм в Сочи разрушил набережную

Ранее Life.ru писал, что власти Сочи привели экстренные службы в режим повышенной готовности из-за неблагоприятного прогноза погоды на 28−30 декабря. Администрация города сообщала, что на побережье ожидается шторм до 6 баллов с волнами высотой до 4,5 метра, угроза смерчей, сильные осадки и ветер до 22 м/с (в горах — до 35 м/с). В горных районах объявлено предупреждение о лавинной опасности. При этом курортная и транспортная инфраструктура продолжают работать в штатном режиме, а в горах ведётся круглосуточная расчистка дорог.