Жесткий ответ и судьба переговоров после атаки на резиденцию Путина: главное об СВО за 30 декабря

Позиция России на переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет ужесточена после атаки ВСУ на новгородскую резиденцию, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва рассматривает произошедшее как теракт, нацеленный на срыв мирного процесса, но при этом не собирается выходить из переговоров и продолжит диалог, прежде всего с США. При этом он добавил, что теперь позиция России на переговорах будет жестче.