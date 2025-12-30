Жесткий ответ и судьба переговоров после атаки на резиденцию Путина: главное об СВО за 30 декабря

Россия не выйдет с переговоров, но ее позиция теперь станет жестче после атаки дронов ВСУ по резиденции Путина.
Многие мировые лидеры осудили попытку дронов ВСУ атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. О ситуации, в том числе высказался и президент США Дональд Трамп, заявив, что очень рассержен действиями Украины. В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский, спустя сутки после самого инцидента, заявил, что атака по резиденции это якобы фейк.
В России оценили попытку атаки со стороны Украины по России как теракт, причем направленный именно на срыв переговорного процесса. Тем не менее Москва выходить из него не собирается, однако теперь ее позиция будет гораздо жестче. В Госдуме же попросту настаивают на «жестком и ассиметричном ответе». Главное о спецоперации на Украине за 30 декабря — в материале URA.RU.
Жесткий ответ на теракт.
Действия Украина показывают ее «террористическую сущность», подчеркнул Сергей Лавров.
На инцидент с украинскими беспилотниками отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что попытка атаки на резиденцию президента РФ в Новгородской области еще раз подтвердила «террористическую сущность» киевских властей. Лавров связал попытку удара по резиденции с ранее произошедшими случаями, связанными с подрывами на территории России, и обвинил украинское руководство в систематическом применении методов террора. Министр также отметил, что в Москве «с искренней благодарностью» восприняли реакцию иностранных государств, осудивших ночную атаку на резиденцию президента.
Параллельно в Госдуме заявили о необходимости жестких мер в ответ на попытку удара по резиденции главы государства. Председатель Госдумы Вячеслав Володин связал произошедшее с попыткой Зеленского сохранить власть и продолжать получать финансовую помощь от стран Евросоюза. Далее он подчеркнул, что в Госдуме именно настаивают на том, что Россия должна дать жесткий ответ в адрес Киева.
«Ответ должен быть жестким. Со своей стороны настаиваем на этом!!! Прощать нельзя», — подчеркнул спикер в своем telegram-канале.
В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне, генерал Андрей Картаполов, комментируя ситуацию, допустил возможность удара по целям на улице Банковой в Киеве, где расположен Офис президента Украины. Отвечая на вопрос, будет ли «ответка по Банковой», он заявил: «Мы не террористы, но… ждем».
Что теперь будет с переговорами.
Россия не выйдет с переговоров по Украине, сказал Дмитрий Песков.
Позиция России на переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет ужесточена после атаки ВСУ на новгородскую резиденцию, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва рассматривает произошедшее как теракт, нацеленный на срыв мирного процесса, но при этом не собирается выходить из переговоров и продолжит диалог, прежде всего с США. При этом он добавил, что теперь позиция России на переговорах будет жестче.
При этом Песков уточнил, что Зеленский будет всячески отрицать причастность Украины к атаке на резиденцию Путина. В итоге украинский глава спустя сутки после самого инцидента заявил, что удары по валдайской резиденции Путина — это якобы фейк. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Прогнозы Белоусова на 2026 год.
Министр обороны России Андрей Белоусов назвал 2026 год временем новых побед и достижений для страны и армии и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Наступающий год будет годом наших новых побед, достижений во всех наших начинаниях», — подчеркнул Белоусов в обращении к российским солдатам. Его слова передает telegram-канал оборонного ведомства.
Обращаясь к военнослужащим, Белоусов подчеркнул, что государственные награды являются признанием их реального вклада в выполнение задач на передовой. Он также выразил уверенность в дальнейших успехах ВС РФ на фронте.
Обстановка на фронте.
ВСУ теперь отказываются контратаковать в районе Купянска.
В Харьковой области продолжаются активные бои. Как рассказали журналистам в силовых структурах, ВСУ в настоящий момент отказываются от контратак на участке фронта Меловое — Хатнее в регионе. По данным собеседников РИА Новости, украинское командование ограничилось укреплением рубежей и дистанционным минированием подступов после продвижения российских войск в районе Купянска. После освобождения Купянска российские войска продолжают расширять зону контроля в Харьковской области.
Одновременно украинское командование начало внутреннюю проверку после потери командного пункта в Гуляйполе Запорожской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что военная служба правопорядка Украины расследует обстоятельства оставления объекта, который российские войска заняли после отхода украинского подразделения. По его словам, на пункте остались вещи военных, техника, флаги и документы, которые могли содержать важную информацию, и следователи должны установить, почему имущество и материалы не были уничтожены.