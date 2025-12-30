Ричмонд
Многие населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за ударов ВСУ

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. ВСУ нанесли более 20 ударов по энергетической системе Запорожской области, обстрел продолжается, обесточена большая часть населенных пунктов, энергетики преступили к восстановлению, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Источник: © РИА Новости

«Дорогие жители Запорожской области! Противник нанес более двадцати ударов по энергетической системе нашего региона, и обстрел продолжается. Временно обесточена большая часть населенных пунктов области», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, таким образом «нацистский режим пытается испортить праздник нашему мирному региону». «Очередные тщетные попытки», — заявил губернатор.

«Администрация Запорожской области, оперативные службы, коммунальные службы — все на местах, в полной готовности. Энергетики работают над восстановлением поврежденных систем, все службы приступили к ликвидации последствий. Все силы и средства задействованы. Работают системы ПВО. Прошу сохранять спокойствие», — сообщил он.