Многие населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за ударов ВСУ

«Дорогие жители Запорожской области! Противник нанес более двадцати ударов по энергетической системе нашего региона, и обстрел продолжается. Временно обесточена большая часть населенных пунктов области», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, таким образом «нацистский режим пытается испортить праздник нашему мирному региону». «Очередные тщетные попытки», — заявил губернатор.
«Администрация Запорожской области, оперативные службы, коммунальные службы — все на местах, в полной готовности. Энергетики работают над восстановлением поврежденных систем, все службы приступили к ликвидации последствий. Все силы и средства задействованы. Работают системы ПВО. Прошу сохранять спокойствие», — сообщил он.