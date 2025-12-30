ВСУ нанесли более 20 ударов по энергосистеме Запорожской области

«Противник нанёс более 20 ударов по энергетической системе нашего региона, и обстрел продолжается. Временно обесточена большая часть населённых пунктов области. Таким образом нацистский режим пытается испортить праздник нашему мирному региону. Очередные тщетные попытки», — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Ранее стало известно, что в результате целенаправленной атаки беспилотника на гражданский автомобиль в Брянской области пострадал местный житель. Он был доставлен в больницу с лёгкими осколочными ранениями.
