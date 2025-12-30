Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ нанесли более 20 ударов по энергосистеме Запорожской области

Вооружённые силы Украины нанесли более 20 ударов по энергетической инфраструктуре Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, атака продолжается, и в результате большая часть населённых пунктов области осталась без электроснабжения.

«Противник нанёс более 20 ударов по энергетической системе нашего региона, и обстрел продолжается. Временно обесточена большая часть населённых пунктов области. Таким образом нацистский режим пытается испортить праздник нашему мирному региону. Очередные тщетные попытки», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что в результате целенаправленной атаки беспилотника на гражданский автомобиль в Брянской области пострадал местный житель. Он был доставлен в больницу с лёгкими осколочными ранениями.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.