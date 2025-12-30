В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

«Аэропорт Внуково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Как добавили в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее в агентстве также отмечали, что аэропорт принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за введенных ограничений.
«По независящим от аэропорта причинам во Внукове введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По согласованию с РЦ ОрВД (региональным центром Единой системы организации воздушного движения РФ — прим. ТАСС) Международный аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов. Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ», — добавили в аэропорту.
Авиакомпании вносят коррективы в расписания и предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления пассажирского сообщения в сложившихся обстоятельствах, добавили в аэропорту. Кроме того, во Внукове порекомендовали уточнять статус рейсов через кол-центры авиаперевозчиков или в онлайн-расписании на официальном сайте аэропорта.