В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Авиакомпании вносят коррективы в расписания и предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления пассажирского сообщения в сложившихся обстоятельствах, добавили в аэропорту. Кроме того, во Внукове порекомендовали уточнять статус рейсов через кол-центры авиаперевозчиков или в онлайн-расписании на официальном сайте аэропорта.