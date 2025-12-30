Ричмонд
В Кургане загорелся легковой автомобиль

Пожарные потушили машину в Кургане.

Легковушка загорелась в Кургане. На место происшествия выехали пожарные и потушили машину. Об этом рассказали в МЧС России в регионе.

«Горевший автомобиль в переулке Шатровском потушили за три минуты семь специалистов и две единицы техники. Предварительная причина возгорания: аварийный режим работы электросети», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее в Кургане на улице Щорса во время движения загорелся пассажирский автобус, предположительной причиной также назвали неисправное электрооборудование. Тогда, как и в нынешнем случае, обошлось без пострадавших, а за последние сутки в области было ликвидировано несколько пожаров, большинство из которых связаны с нарушениями при эксплуатации электрооборудования и печей.