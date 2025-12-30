В Кургане загорелся легковой автомобиль

Ранее в Кургане на улице Щорса во время движения загорелся пассажирский автобус, предположительной причиной также назвали неисправное электрооборудование. Тогда, как и в нынешнем случае, обошлось без пострадавших, а за последние сутки в области было ликвидировано несколько пожаров, большинство из которых связаны с нарушениями при эксплуатации электрооборудования и печей.