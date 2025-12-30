НАТО изучит атаку ВСУ на резиденцию Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник сообщил, что в ночь на 29 декабря киевские власти предприняли террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 беспилотного летательного аппарата. По словам Лаврова, все дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны. Он добавил, что, несмотря на этот инцидент, Москва не собирается прекращать переговоры с США, однако позиция Российской Федерации на переговорах будет скорректирована.