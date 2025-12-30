Росавиация временно ограничила работу аэропорта Внуково

В новогодние праздники поезда и экспресс-автобусы «Аэроэкспресс» продолжат ходить в аэропорты Шереметьево и Домодедово без изменений. В пресс-службе перевозчика уточнили, что в период с 31 декабря по 11 января транспорт будет работать по стандартному графику, в том числе в новогоднюю ночь и выходные.