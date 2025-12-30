Росавиация временно ограничила работу аэропорта Внуково

В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в столичном районе Внуково одноименный аэропорт стал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. О статусе рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта, — добавил Кореняко в своем Telegram-канале.
25 декабря ведомство ввело временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Жуковский с целью обеспечения безопасности полетов. Спустя час эти ограничения были сняты.
В новогодние праздники поезда и экспресс-автобусы «Аэроэкспресс» продолжат ходить в аэропорты Шереметьево и Домодедово без изменений. В пресс-службе перевозчика уточнили, что в период с 31 декабря по 11 января транспорт будет работать по стандартному графику, в том числе в новогоднюю ночь и выходные.