В Псковской области объявили режим беспилотной опасности

«На территории региона в связи с беспилотной опасностью возможны ограничения в работе мобильной связи и интернета», — написал Ведерников.
Глава области уточнил, что в настоящий момент непосредственной угрозы для жителей и объектов на территории Псковской области нет.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области официально введён специальный режим «Беспилотная опасность» из-за угрозы атаки беспилотников. Как сообщается в приложении МЧС России, жителям региона рекомендовано соблюдать осторожность, а также предупреждается о возможном временном отключении мобильного интернета.
