В Псковской области объявили режим беспилотной опасности

В Псковской области введён специальный режим в связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере Max.

Источник: Life.ru

«На территории региона в связи с беспилотной опасностью возможны ограничения в работе мобильной связи и интернета», — написал Ведерников.

Глава области уточнил, что в настоящий момент непосредственной угрозы для жителей и объектов на территории Псковской области нет.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области официально введён специальный режим «Беспилотная опасность» из-за угрозы атаки беспилотников. Как сообщается в приложении МЧС России, жителям региона рекомендовано соблюдать осторожность, а также предупреждается о возможном временном отключении мобильного интернета.

