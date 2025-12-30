Балицкий: ВСУ нанесли более 20 ударов по энергосистеме Запорожской области

Энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась атаке ВСУ, в ходе которой было зафиксировано свыше 20 попаданий. Атака продолжается, значительная часть региона осталась без электроснабжения, заявил Евгений Балицкий.
«Временно обесточена большая часть населенных пунктов области. Таким образом нацистский режим пытается испортить праздник нашему мирному региону. Очередные тщетные попытки», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что администрация Запорожской области вместе с оперативными и коммунальными службами находятся на местах и готовы к любым ситуациям. Энергетики занимаются восстановлением поврежденной инфраструктуры, все службы приступили к устранению последствий обстрелов, добавил он.
Балицкий заверил, что задействованы все доступные силы и средства. Работают системы противовоздушной обороны. Он призвал граждан сохранять спокойствие.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 109 украинских БПЛА за 4 часа.