Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие

ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области.
ВСУ нанесли серию ударов дронами по приграничным районам Белгородской области, в результате которых пострадали два мирных жителя и повреждены жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В ходе очередной серии атак со стороны Вооруженных сил Украины пострадали два мирных жителя, повреждены частные домовладения, социальный объект и транспортные средства в Грайворонском, Шебекинском, Валуйском и Волоконовском округах», — написал Гладков в telegram-канале. По его словам, медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь, на местах работают оперативные службы.
В Грайворонском округе в селе Замостье дрон атаковал автомобиль. Бригада скорой помощи везет в областную клиническую больницу мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями и ожогом лица. Женщину с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ.
В хуторе Леоновка Валуйского городского округа два FPV-дрона ударили по социальному объекту, повредив кровлю здания. В поселке Пятницкое Волоконовского округа в результате атаки дрона зафиксированы повреждения на придомовой территории; информация о возможных пострадавших не поступала.