Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие

«В ходе очередной серии атак со стороны Вооруженных сил Украины пострадали два мирных жителя, повреждены частные домовладения, социальный объект и транспортные средства в Грайворонском, Шебекинском, Валуйском и Волоконовском округах», — написал Гладков в telegram-канале. По его словам, медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь, на местах работают оперативные службы.