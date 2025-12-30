Ричмонд
Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие

ВСУ нанесли серию ударов дронами по приграничным районам Белгородской области, в результате которых пострадали два мирных жителя и повреждены жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области.

«В ходе очередной серии атак со стороны Вооруженных сил Украины пострадали два мирных жителя, повреждены частные домовладения, социальный объект и транспортные средства в Грайворонском, Шебекинском, Валуйском и Волоконовском округах», — написал Гладков в telegram-канале. По его словам, медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь, на местах работают оперативные службы.

В Грайворонском округе в селе Замостье дрон атаковал автомобиль. Бригада скорой помощи везет в областную клиническую больницу мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями и ожогом лица. Женщину с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ.

В хуторе Леоновка Валуйского городского округа два FPV-дрона ударили по социальному объекту, повредив кровлю здания. В поселке Пятницкое Волоконовского округа в результате атаки дрона зафиксированы повреждения на придомовой территории; информация о возможных пострадавших не поступала.