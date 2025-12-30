Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенка сбили на пешеходном переходе в Челябинске

В Челябинске на пешеходном переходе на улице Солнечной вечером 30 декабря автомобиль сбил ребенка. Об этом URA.RU рассказали очевидцы ДТП. В Госавтоинспекции информацию подтвердили.

Полиция выясняет причины аварии в Челябинске.

В Челябинске на пешеходном переходе на улице Солнечной вечером 30 декабря автомобиль сбил ребенка. Об этом URA.RU рассказали очевидцы ДТП. В Госавтоинспекции информацию подтвердили.

«Недалеко от дома № 4 на улице Солнечной водитель Chevrolet Lacetti совершил наезд на девочку, переходившую проезжаю часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в полиции. По данным очевидцев, ребенка увезли в больницу на скорой.

Девочка переходила улицу вместе с мамой. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция, отметили очевидцы.