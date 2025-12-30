Ребенка сбили на пешеходном переходе в Челябинске

«Недалеко от дома № 4 на улице Солнечной водитель Chevrolet Lacetti совершил наезд на девочку, переходившую проезжаю часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в полиции. По данным очевидцев, ребенка увезли в больницу на скорой.