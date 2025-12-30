В Нидерландах арестовали мужчину по подозрению в подготовке теракта

В Нидерландах полицейские арестовали мужчину по подозрению в планировании теракта в Европе и членстве в группировке «Исламское государство»*, сообщает нацпрокуратура.
По ее данным, полицейские арестовали 29-летнего мужчину 18 декабря в городе Флиссинген. Согласно информации Службы общей разведки и безопасности страны, он делал заявления в соцсетях о планах устроить теракт в Европе примерно на Рождество.
Сегодня, 30 декабря, по итогам заседания суд решил оставить мужчину под стражей как минимум на 30 дней.
Ранее сообщалось, что в Турции задержали более 100 подозреваемых в терроризме, в том числе тех, кто, как предполагается, планировал нападения в преддверии Нового года.
* Запрещенная в России террористическая организация.