Карапетяна доставили домой из СИЗО на полицейской машине, сообщают СМИ

ЕРЕВАН, 30 дек — РИА Новости. Предпринимателя Самвела Карапетяна, переведенного под домашний арест, доставили домой из следственного изолятора Службы национальной безопасности на полицейской машине, сообщает онлайн-издание news.am, которое вело прямой репортаж с места.

Источник: РИА "Новости"

У дома предпринимателя приветствовали его сторонники.

Карапетян находился в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Во вторник адвокат предпринимателя Арам Вардеванян сообщил, что армянский суд применил к Карапетяну меру пресечения в виде домашнего ареста и залога.

Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении. Он также сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.

Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.

Владельцу компании «Ташир Групп» Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.

Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда «Ташир» — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

