Мощный шторм разрушил набережную в Сочи

19 декабря в Дубае после нескольких дней ливней и песчаной бури появились масштабные подтопления. По улицам плыли дорогие автомобили, а на пляжах у отелей ветром разметало заборы и лежаки. Стихийное бедствие заставило многих местных жителей перейти на удаленную работу, а туристов — передвигаться по дорогам по колено в воде. Кроме того, из-за произошедшего закрыли несколько городских парков и пляжей.