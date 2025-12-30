Ричмонд
Мощный шторм разрушил набережную в Сочи

В Сочи набережная оказалась разрушена после мощного шторма: стихийное бедствие уничтожило ларьки, кафе и укрепления, которые находились у моря. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщил Shot.

Из-за мощного ветра вода вышла из берегов и начала смывать стоящие у нее на пути постройки. Сильные повреждения также получил пляж, на который теперь вынесло обломки конструкций и шезлонгов.

Местные жители назвали прошедшее стихийное бедствие «штормом века». Выходы на набережную сейчас перекрыты. При этом в горах наблюдается сильнейший снегопад. В связи с непогодой в Сочи объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать до 1 января 2026 года, передает Telegram-канал.

19 декабря в Дубае после нескольких дней ливней и песчаной бури появились масштабные подтопления. По улицам плыли дорогие автомобили, а на пляжах у отелей ветром разметало заборы и лежаки. Стихийное бедствие заставило многих местных жителей перейти на удаленную работу, а туристов — передвигаться по дорогам по колено в воде. Кроме того, из-за произошедшего закрыли несколько городских парков и пляжей.