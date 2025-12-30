Почти 12 тыс. абонентов остались без света из-за атаки ВСУ на Запорожье

После массированной атаки Вооруженных сил Украины по энергетической системе Запорожской области электроснабжение пропало у почти 120 тыс. абонентов, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.
«В настоящее время в области от электроснабжения отключены 117 139 абонентов», — сообщил он.
По словам губернатора, энергетики, по мере допуска и возможности обеспечения безопасности бригад, будут проводить восстановительные работы.
Ранее Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли более двадцати ударов по энергетической системе региона, атаки продолжаются. Временно обесточена большая часть населенных пунктов области.