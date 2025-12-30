ПВО сбила летевший на Москву беспилотник ВСУ

«Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», — указал он.
Мэр Москвы добавил, что сейчас на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб столицы.
Перед этим в Псковской области в связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов ввели специальный режим. В администрации добавили, что пока непосредственной угрозы для мирных жителей и объектов инфраструктуры на территории Псковской области нет.
