ПВО сбила летевший на Москву беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили летевший на Москву украинский беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», — указал он.

Мэр Москвы добавил, что сейчас на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб столицы.

Перед этим в Псковской области в связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов ввели специальный режим. В администрации добавили, что пока непосредственной угрозы для мирных жителей и объектов инфраструктуры на территории Псковской области нет.

Главные происшествия, политика и культура столицы — всё это в разделе «Москва» на Life.ru.

