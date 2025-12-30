Собянин: Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который направлялся в сторону Москвы. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в своем канале в мессенджере MAX.
В период с 27 по 28 декабря отечественные силы ПВО уничтожили 370 дронов и управляемую авиационную бомбу ВСУ. По данным Министерства обороны России, российские войска также нанесли удары по объектам энергетики, которые использовались в интересах украинского военно-промышленного комплекса. Кроме того, потери ВСУ составили около 1240 солдат за сутки.
27 декабря российские средства радиоэлектронные борьбы ликвидировали два беспилотника ВСУ над Смоленской областью. В результате падения обломков одного из аппаратов было незначительно повреждено металлическое ограждение частного домовладения.