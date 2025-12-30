Ричмонд
В Подмосковье энергетики восстановили электроснабжение более трети домов

Энергетики восстановили более чем у трети потребителей на юго-востоке Подмосковья электроснабжение, которое было нарушено из-за отключения на подстанции. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в компании «Россети Московский регион».

— Специалисты компании «Россети Московский регион» восстановили электроснабжение более чем у трети потребителей на юго-востоке Подмосковья, нарушенное в результате автоматического отключения на подстанции 110 кВ сегодня вечером, — говорится в публикации.

В компании уточнили, что в район направили 63 резервных источника электроснабжения. В восстановительных работах участвуют четыре бригады энергетиков из двенадцати специалистов, а также четыре единицы специальной техники.

На период восстановительных работ в филиале «Южные электрические сети» введен особый режим работы, который предполагает мобилизацию всех доступных сил и средств, говорится в сообщении.

Изначально в СМИ сообщили, что в городе Раменское в Московской области 30 декабря произошла авария на городских сетях. Аварийное отключение электричества произошло в районе Северки.