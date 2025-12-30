Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак беспилотников по региону пострадали три мирных жителя. Кроме того, повреждения получили жилые дома, автомобили и социальные объекты в нескольких районах.

В селе Зозули Борисовского округа мужчина получил осколочные ранения ног и минно-взрывную травму после детонации FPV-дрона. Пострадавшего доставили в больницу, а затем перевезут для дальнейшего лечения в Белгород.

В селе Замостье Грайворонского округа в результате удара по автомобилю ранило двух жителей. Мужчину с серьёзными травмами госпитализировали в областную больницу, женщине оказали помощь на месте.

Ранее стало известно, что в результате целенаправленной атаки беспилотника на гражданский автомобиль в Брянской области пострадал местный житель. Он был доставлен в больницу с лёгкими осколочными ранениями.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.