Три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

В селе Зозули Борисовского округа мужчина получил осколочные ранения ног и минно-взрывную травму после детонации FPV-дрона. Пострадавшего доставили в больницу, а затем перевезут для дальнейшего лечения в Белгород.
В селе Замостье Грайворонского округа в результате удара по автомобилю ранило двух жителей. Мужчину с серьёзными травмами госпитализировали в областную больницу, женщине оказали помощь на месте.
Ранее стало известно, что в результате целенаправленной атаки беспилотника на гражданский автомобиль в Брянской области пострадал местный житель. Он был доставлен в больницу с лёгкими осколочными ранениями.
