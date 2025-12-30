Ричмонд
В Тамбовской области ввели режим воздушной тревоги из-за налёта дронов

В Тамбовской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее уведомление появилось в официальном приложении МЧС России.

Источник: Life.ru

Жителей региона призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. В случае обнаружения беспилотника рекомендуется немедленно покинуть открытую местность и укрыться в здании, подъезде, паркинге или подземном переходе. О возможной угрозе просят предупреждать окружающих и сообщать в экстренные службы по номерам 102 или 112.

Режим повышенной готовности введён на фоне массированных атак БПЛА в российских регионах. Только за вечер 30 декабря силы ПВО уничтожили более сотни украинских дронов самолётного типа над несколькими областями страны. По данным Минобороны РФ, самый мощный удар пришёлся на Брянскую область, где сбили 80 беспилотников.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

