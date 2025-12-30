Ричмонд
В Подмосковье восстановлено электроснабжение более трети потребителей после аварии на подстанции

В Подмосковье восстановили электроснабжение более трети потребителей, которые остались без света из ‑за автоматического отключения на подстанции 110 кВ. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Россети Московский регион».

В Подмосковье энергетики восстановили электроснабжение более трети потребителей.

«Специалисты компании “Россети Московский регион” восстановили электроснабжение более трети потребителей на юго-востоке Подмосковья, нарушенное в результате автоматического отключения на подстанции 110 кВ сегодня вечером», — говорится в сообщении. В компании уточнили, что в район аварийного отключения направлены 63 резервных источника электроснабжения.

Ранее сообщалось об отключении электроснабжения в ряде населенных пунктов, включая Жуковский, Лыткарино и Раменское. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Московский регион».