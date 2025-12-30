Четыре легковушки столкнулись в Минске

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись четыре легковушки, об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня вечером 48-летний водитель автомобиля Mercedes вблизи пересечения ул. Богдановича и ул. Олешева, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Audi, который от удара отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Geely, который отбросило на автомобиль Skoda.
Водитель автомобиля Skoda после осмотра бригадой скорой медицинской помощи от госпитализации отказалась.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г. Минска. -0-