Четыре легковушки столкнулись в Минске

Сегодня вечером 48-летний водитель автомобиля Mercedes вблизи пересечения ул. Богдановича и ул. Олешева, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Audi, который от удара отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Geely, который отбросило на автомобиль Skoda.