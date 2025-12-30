Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре легковушки столкнулись в Минске

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г. Минска.

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись четыре легковушки, об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня вечером 48-летний водитель автомобиля Mercedes вблизи пересечения ул. Богдановича и ул. Олешева, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Audi, который от удара отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Geely, который отбросило на автомобиль Skoda.

Водитель автомобиля Skoda после осмотра бригадой скорой медицинской помощи от госпитализации отказалась.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г. Минска. -0-