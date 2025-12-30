В Каспийске девушка на Lexus протаранила стеклянную стену кафе

В Каспийске девушка за рулем дорогой иномарки протаранила стеклянную стену кафе. Авария произошла на улице Абдулманапова. Автоледи управляла автомобилем Lexus, она остановилась перед кафе «Меланж», как раз на парковке было место на одну машину. Туда и планировала заехать автомобилистка.