В Каспийске девушка на Lexus протаранила стеклянную стену кафе

В Каспийске девушка за рулем дорогой иномарки протаранила стеклянную стену кафе. Авария произошла на улице Абдулманапова. Автоледи управляла автомобилем Lexus, она остановилась перед кафе «Меланж», как раз на парковке было место на одну машину. Туда и планировала заехать автомобилистка.
Но что-то пошло не так, машина сорвалась с места, пролетела парковку и, перепрыгнув через бордюр, снесла стеклянное ограждение. Только после этого иномарка остановилась.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, но предположительно, владелица перепутала педали.
Как сообщают очевидцы происшествия, после аварии стеклянные осколки разлетелись по всему помещению. К счастью, обошлось без пострадавших.
Кадры момента аварии оказались в распоряжении телеканала 360.ru.
Ранее, аналогичная история произошла в центре Краснодара. За рулем Audi находилась девушка. По словам очевидцев, водитель перепутала педали газа и тормоза.