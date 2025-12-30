Два человека погибли при атаке БПЛА ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Киевский режим в очередной раз атаковал мирное население Белгородской области. При ударе украинского беспилотника по легковому автомобилю погибли два человека. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его словам, инцидент произошёл в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Там дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчина и женщина, находившиеся внутри, получили смертельные ранения и скончались на месте.
«Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных… Выражаю искренние соболезнования близким погибших», — написал Гладков.
Напомним, похожая ситуация недавно произошла на участке дороги Грушевка — Пятницкое в Белгородской области. Там боевики Вооруженных сил Украины также нанесли удар дронами, из-за чего погибла женщина. Тогда же пострадал мужчина. У него диагностирована баротравма.