Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли при атаке БПЛА ВСУ на автомобиль в Белгородской области

ВСУ снова атаковали Белгородскую область 30 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим в очередной раз атаковал мирное население Белгородской области. При ударе украинского беспилотника по легковому автомобилю погибли два человека. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошёл в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Там дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчина и женщина, находившиеся внутри, получили смертельные ранения и скончались на месте.

«Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных… Выражаю искренние соболезнования близким погибших», — написал Гладков.

Напомним, похожая ситуация недавно произошла на участке дороги Грушевка — Пятницкое в Белгородской области. Там боевики Вооруженных сил Украины также нанесли удар дронами, из-за чего погибла женщина. Тогда же пострадал мужчина. У него диагностирована баротравма.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше