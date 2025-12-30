The Times of India: в Индии прислуги 5 лет морили голодом хозяина дома

В Индии слуги на протяжении пяти лет удерживали пожилого мужчину и его дочь в подвале собственного дома, лишая их полноценного питания. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на источники.
70-летний пенсионер Сингх Ратхоре Омпракаш проживал с дочерью отдельно от других родственников. В 2020 году для помощи по хозяйству он нанял семейную пару. Со временем помощники фактически заняли дом, переселившись на верхний этаж, тогда как хозяина и его дочь оставили в нижних помещениях. Родственникам доступ к ним был ограничен, а любые попытки визитов пресекались под предлогом нежелания пенсионера и его дочери общаться.
Родные прибыли в дом после сообщения о смерти мужчины и обнаружили его тело в крайне истощенном состоянии. Его дочь нашли живой, но сильно ослабленной, с признаками длительного недоедания, после чего ее экстренно госпитализировали. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего.
Ранее супружеской паре из Пенсильвании были предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми после того, как они заперли 5-летнего мальчика в своем подвале, лишили его еды, заставляли есть собственные фекалии и избивали веслом.