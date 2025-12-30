The Times of India: в Индии прислуги 5 лет морили голодом хозяина дома

70-летний пенсионер Сингх Ратхоре Омпракаш проживал с дочерью отдельно от других родственников. В 2020 году для помощи по хозяйству он нанял семейную пару. Со временем помощники фактически заняли дом, переселившись на верхний этаж, тогда как хозяина и его дочь оставили в нижних помещениях. Родственникам доступ к ним был ограничен, а любые попытки визитов пресекались под предлогом нежелания пенсионера и его дочери общаться.