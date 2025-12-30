Ричмонд
В Подмосковной деревне упавший БПЛА вызвал взрыв, есть пострадавший

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Один человек пострадал в деревне Волоколамского муниципального округа Подмосковья в результате падения БПЛА, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Источник: РИА "Новости"

Ранее он сообщил о 21 сбитом и подавленном БПЛА за день.

«Один из беспилотников около 19.00 мск упал в деревне Пагубино Волоколамского муниципального округа, в результате произошел взрыв. Пострадал один человек — мужчина 57 лет», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Он уточнил, что состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести, стабильное, угрозы для жизни нет. Мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями спины и руки в травмоцентр Красногорской больницы.

