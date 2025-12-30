В Подмосковной деревне упавший БПЛА вызвал взрыв, есть пострадавший

Ранее он сообщил о 21 сбитом и подавленном БПЛА за день.
«Один из беспилотников около 19.00 мск упал в деревне Пагубино Волоколамского муниципального округа, в результате произошел взрыв. Пострадал один человек — мужчина 57 лет», — написал Воробьев в Telegram-канале.
Он уточнил, что состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести, стабильное, угрозы для жизни нет. Мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями спины и руки в травмоцентр Красногорской больницы.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше