NYT: экипаж венесуэльского танкера прикрылся флагом РФ, спасаясь от США

Танкер уходил от преследования американских военных.
Экипаж нефтяного танкера, который преследовала береговая охрана США в рамках операции по задержанию судна, подозреваемого в участии в поставках нефти в Венесуэлу, предположительно нанес на борт изображение российского флага в расчете на возможную защиту со стороны Москвы. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
«Инцидент произошел в Карибском море во время преследования танкера Bella 1. Члены экипажа изобразили на корпусе судна флаг России и заявляют о “российской принадлежности” танкера», — передает издание.
Уточняется, что судно, находящееся под санкциями США, направлялось в один из венесуэльских портов за нефтью, несмотря на введенные Вашингтоном ограничения. После инцидента танкер, шедший без груза, изменил маршрут и взял курс в район Гренландии либо Исландии. Однако эти сведения остаются неточными, поскольку, как указывает NYT, транспондер судна был отключен.
По данным собеседников издания, в отношении Bella 1 выдан ордер на арест в связи с предполагаемым участием танкера в торговле нефтью в обход американских санкций. Кроме того, экипаж якобы не смог подтвердить наличие действующего государственного флага, что, по заявлению представителей США, предоставляет береговой охране право досмотра судна в соответствии с нормами международного права. На данный момент американские военные уже задержали два судна, связанных, по их данным, с Венесуэлой: Skipper и Centuries. В случае успешной поимки Bella 1 этот танкер может стать третьим судном, захваченным береговой охраной США.
Ранее Wall Street Journal сообщала, что Bella 1 принадлежит стамбульской компании Louis Marine Shipholding Enterprises S.A. и был внесен в санкционный список США. По данным Bloomberg, танкер уже перехватывали по пути в Венесуэлу, он менял флаг с панамского на гайанский, а захваты связанных с Каракасом судов вызывали протесты стран альянса ALBA на фоне объявленной Вашингтоном блокады венесуэльских поставок нефти.