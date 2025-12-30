NYT: экипаж венесуэльского танкера прикрылся флагом РФ, спасаясь от США

По данным собеседников издания, в отношении Bella 1 выдан ордер на арест в связи с предполагаемым участием танкера в торговле нефтью в обход американских санкций. Кроме того, экипаж якобы не смог подтвердить наличие действующего государственного флага, что, по заявлению представителей США, предоставляет береговой охране право досмотра судна в соответствии с нормами международного права. На данный момент американские военные уже задержали два судна, связанных, по их данным, с Венесуэлой: Skipper и Centuries. В случае успешной поимки Bella 1 этот танкер может стать третьим судном, захваченным береговой охраной США.