Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: экипаж венесуэльского танкера прикрылся флагом РФ, спасаясь от США

Экипаж нефтяного танкера, который преследовала береговая охрана США в рамках операции по задержанию судна, подозреваемого в участии в поставках нефти в Венесуэлу, предположительно нанес на борт изображение российского флага в расчете на возможную защиту со стороны Москвы. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Танкер уходил от преследования американских военных.

Экипаж нефтяного танкера, который преследовала береговая охрана США в рамках операции по задержанию судна, подозреваемого в участии в поставках нефти в Венесуэлу, предположительно нанес на борт изображение российского флага в расчете на возможную защиту со стороны Москвы. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.

«Инцидент произошел в Карибском море во время преследования танкера Bella 1. Члены экипажа изобразили на корпусе судна флаг России и заявляют о “российской принадлежности” танкера», — передает издание.

Уточняется, что судно, находящееся под санкциями США, направлялось в один из венесуэльских портов за нефтью, несмотря на введенные Вашингтоном ограничения. После инцидента танкер, шедший без груза, изменил маршрут и взял курс в район Гренландии либо Исландии. Однако эти сведения остаются неточными, поскольку, как указывает NYT, транспондер судна был отключен.

По данным собеседников издания, в отношении Bella 1 выдан ордер на арест в связи с предполагаемым участием танкера в торговле нефтью в обход американских санкций. Кроме того, экипаж якобы не смог подтвердить наличие действующего государственного флага, что, по заявлению представителей США, предоставляет береговой охране право досмотра судна в соответствии с нормами международного права. На данный момент американские военные уже задержали два судна, связанных, по их данным, с Венесуэлой: Skipper и Centuries. В случае успешной поимки Bella 1 этот танкер может стать третьим судном, захваченным береговой охраной США.

Ранее Wall Street Journal сообщала, что Bella 1 принадлежит стамбульской компании Louis Marine Shipholding Enterprises S.A. и был внесен в санкционный список США. По данным Bloomberg, танкер уже перехватывали по пути в Венесуэлу, он менял флаг с панамского на гайанский, а захваты связанных с Каракасом судов вызывали протесты стран альянса ALBA на фоне объявленной Вашингтоном блокады венесуэльских поставок нефти.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше