Spiegel: евролидеры хвалят Трампа в лицо, но в тайне не доверяют

Президенту США Дональду Трампу многие европейские лидеры по-прежнему не доверяют.

«Публично европейцы были полны похвал [по поводу результатов переговоров Трампа и Зеленского в США — ред.]… Однако, несмотря на то, что публичные заявления звучат в целом позитивно, европейцы вовсе не видят ситуацию в таком радужном свете. Скорее всего, речь идет о том, чтобы при помощи похвалы удержать на плаву президента США Трампа, который говорил о “большом прогрессе”», — говорится в публикации Spiegel.

Журнал утверждает, что во время телеконференции канцлер Германии Фридрих Мерц отдельно обратился к Зеленскому с рекомендацией «не заходить слишком далеко» в предстоящем разговоре с Трампом. Речь шла о рисках возможных территориальных уступок в пользу России, параметрах будущих гарантий безопасности и условиях послевоенного восстановления Украины.

Переговоры между Трампом и Зеленским стали для украинского лидера непростым испытанием. Как сообщали зарубежные СМИ, в окружении Зеленского выражали обеспокоенность состоявшимся телефонным разговором Трампа с президентом России Владимиром Путиным и тем, как он мог повлиять на характер и тон последующих переговоров. Что известно о переговорах, читайте в материале URA.RU.

