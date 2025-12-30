Губернатор Воробьев: силы ПВО сбили 21 беспилотник в Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 21 беспилотник в регионе 30 декабря.
«Сегодня в Подмосковье силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы сбито и подавлено 21 БПЛА в семи муниципалитетах — Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском округах, а также в Истре и Чехове», — написал Андрей Воробьев в Telegram.
По словам главы региона, один дрон упал в деревне Пагубино. В результате произошел взрыв. Пострадал 57-летний мужчина. Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет. Врачи оперативно оказали помощь пострадавшему.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о перехвате и ликвидации 109 украинских беспилотников в период с 16:00 до 20:00 30 декабря.