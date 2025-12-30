Губернатор Воробьев: силы ПВО сбили 21 беспилотник в Московской области

«Сегодня в Подмосковье силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы сбито и подавлено 21 БПЛА в семи муниципалитетах — Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском округах, а также в Истре и Чехове», — написал Андрей Воробьев в Telegram.