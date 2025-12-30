Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье за день сбили 21 БПЛА, от взрыва пострадал мирный житель

Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы перехватили и подавили 21 украинский беспилотный летательный аппарат над территорией семи муниципальных округов Подмосковья. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Один из дронов около 19:00 упал в деревне Пагубино Волоколамского округа, что привело к взрыву. В результате происшествия пострадал 57-летний мужчина. Ему диагностировали осколочные ранения спины и руки. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.

Медики оперативно оказали ему первую помощь, после чего мужчину доставили в травматологический центр Красногорской больницы для дальнейшего лечения. На месте падения обломков с первых минут работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в результате атак беспилотников в Белгородской области пострадали три мирных жителя. Кроме того, повреждения получили жилые дома, автомобили и социальные объекты в нескольких районах.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше