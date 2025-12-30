В Подмосковье за день сбили 21 БПЛА, от взрыва пострадал мирный житель

Один из дронов около 19:00 упал в деревне Пагубино Волоколамского округа, что привело к взрыву. В результате происшествия пострадал 57-летний мужчина. Ему диагностировали осколочные ранения спины и руки. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.
Медики оперативно оказали ему первую помощь, после чего мужчину доставили в травматологический центр Красногорской больницы для дальнейшего лечения. На месте падения обломков с первых минут работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в результате атак беспилотников в Белгородской области пострадали три мирных жителя. Кроме того, повреждения получили жилые дома, автомобили и социальные объекты в нескольких районах.
