В Подмосковье нашли ещё одного блогера с домашним львёнком в квартире

Напомним, на днях стала известна история москвича, который содержал в квартире незаконно полученного котёнка азиатского льва. Малыш был в ужасном состоянии — у него были сломаны лапки и он фактически находился при смерти. Львёнка отдали на временное содержание в специальную организацию при Росприроднадзоре.