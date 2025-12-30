В Подмосковье нашли ещё одного блогера с домашним львёнком в квартире

Блогер и дети кормят львёнка молоком из бутылочки. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / esamshenino.
Геолокация на публикациях указывает на жилой комплекс «ART» в Красногорске. На кадрах видно, как львёнка кормят из бутылочки, с ним играют дети, а в другом ролике сам Шенино управляет автомобилем, держа маленького хищника на руках.
Содержание хищного животного в многоквартирном доме создаёт прямую угрозу безопасности жильцов и нарушает ряд федеральных законов и санитарных норм. Кроме того, перевозка льва в автомобиле без специального контейнера является нарушением ПДД.
Напомним, на днях стала известна история москвича, который содержал в квартире незаконно полученного котёнка азиатского льва. Малыш был в ужасном состоянии — у него были сломаны лапки и он фактически находился при смерти. Львёнка отдали на временное содержание в специальную организацию при Росприроднадзоре.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.