Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье нашли ещё одного блогера с домашним львёнком в квартире

В Подмосковье блогер держит дома настоящего львёнка. Эсам Шенино публикует в соцсетях видео и фото, доказывающие, что дикое животное живёт в обычной квартире.

Источник: Life.ru

Блогер и дети кормят львёнка молоком из бутылочки. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / esamshenino.

Геолокация на публикациях указывает на жилой комплекс «ART» в Красногорске. На кадрах видно, как львёнка кормят из бутылочки, с ним играют дети, а в другом ролике сам Шенино управляет автомобилем, держа маленького хищника на руках.

Содержание хищного животного в многоквартирном доме создаёт прямую угрозу безопасности жильцов и нарушает ряд федеральных законов и санитарных норм. Кроме того, перевозка льва в автомобиле без специального контейнера является нарушением ПДД.

Напомним, на днях стала известна история москвича, который содержал в квартире незаконно полученного котёнка азиатского льва. Малыш был в ужасном состоянии — у него были сломаны лапки и он фактически находился при смерти. Львёнка отдали на временное содержание в специальную организацию при Росприроднадзоре.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.