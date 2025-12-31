Авария произошла на внешней стороне 28 километра МКАД

На внешней стороне 28 километра МКАД произошла авария. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
На месте происшествия работают оперативные службы. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
— Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — уточнили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В этот же день автомобильное движение на трассе М-5 по направлению из Москвы в Рязань было заблокировано из-за перевернувшегося самосвала.
28 декабря массовое ДТП также произошло на внутренней стороне Северо-восточной хорды. Движение в сторону проспекта Мира было затруднено на 1,5 километра.