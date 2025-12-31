Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авария произошла на внешней стороне 28 километра МКАД

На внешней стороне 28 километра МКАД произошла авария. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На внешней стороне 28 километра МКАД произошла авария. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На месте происшествия работают оперативные службы. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

— Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — уточнили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В этот же день автомобильное движение на трассе М-5 по направлению из Москвы в Рязань было заблокировано из-за перевернувшегося самосвала.

28 декабря массовое ДТП также произошло на внутренней стороне Северо-восточной хорды. Движение в сторону проспекта Мира было затруднено на 1,5 километра.