Кабмин РФ утвердил правила сборов резервистов для защиты важных объектов

В документе разъяснены сроки службы и порядок денежного довольствия.
Правительство России утвердило порядок проведения специальных сборов резервистов для охраны и обороны важных объектов в 2026 году. Соответствующее постановление кабмина опубликовано 30 декабря на официальном портале правовых актов.
Как отмечается в документе, привлечение резервистов, направленных на специальные сборы, к исполнению иных обязанностей запрещается
Документ определяет, как будут организованы сами сборы, какие выплаты положены гражданам, подписавшим контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил РФ, и как им компенсируют понесенные расходы. В пояснительной части постановления уточняется, что новые правила приняты во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о направлении резервистов на сборы в 2026 году. Указ предусматривает привлечение граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве, к защите ключевых объектов и инфраструктуры. Таким образом, участие граждан на сборах будет строго привязано к задачам по охране и обороне определенных объектов.