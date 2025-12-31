Кабмин РФ утвердил правила сборов резервистов для защиты важных объектов

Документ определяет, как будут организованы сами сборы, какие выплаты положены гражданам, подписавшим контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил РФ, и как им компенсируют понесенные расходы. В пояснительной части постановления уточняется, что новые правила приняты во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о направлении резервистов на сборы в 2026 году. Указ предусматривает привлечение граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве, к защите ключевых объектов и инфраструктуры. Таким образом, участие граждан на сборах будет строго привязано к задачам по охране и обороне определенных объектов.