Средства ПВО сбили за три часа над Россией 27 украинских БПЛА

Вечером 30 декабря российские средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами страны 27 украинских беспилотников самолётного типа. Атаку отражали в период с 20:00 до 23:00 мск, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Источник: Life.ru

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в сообщении ведомства.

Над Калужской областью сбили 14 БПЛА — это крупнейшая по числу целей зона перехвата за вечер. В небе над Республикой Крым ликвидировали ещё пять дронов. В Белгородской области ПВО подбили три БПЛА.

Ещё три беспилотника были уничтожены над Московским регионом, включая два, которые летели непосредственно на Москву. По одному дрону сбили над Курской и Тульской областями.

Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье за день сбили 21 БПЛА. Один из дронов упал в деревне Пагубино Волоколамского округа, после чего прогремел взрыв. В результате ранения получил 57-летний мужчина.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

