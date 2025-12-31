Средства ПВО сбили за три часа над Россией 27 украинских БПЛА

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в сообщении ведомства.
Над Калужской областью сбили 14 БПЛА — это крупнейшая по числу целей зона перехвата за вечер. В небе над Республикой Крым ликвидировали ещё пять дронов. В Белгородской области ПВО подбили три БПЛА.
Ещё три беспилотника были уничтожены над Московским регионом, включая два, которые летели непосредственно на Москву. По одному дрону сбили над Курской и Тульской областями.
Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье за день сбили 21 БПЛА. Один из дронов упал в деревне Пагубино Волоколамского округа, после чего прогремел взрыв. В результате ранения получил 57-летний мужчина.
