Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области при детонации дрона пострадал мужчина

В селе Зозули в Белгородской области мужчина пострадал в результате детонации FPV-дрона.

Источник: Аргументы и факты

В селе Зозули Борисовского округа Белгородской области мужчина пострадал в результате детонации FPV-дрона. Инцидент произошел на фоне продолжающейся напряженной обстановки в приграничном районе.

По информации оперативного штаба региона, в результате взрыва пострадавший получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения нижних конечностей. Обстоятельства произошедшего уточняются профильными службами.

Мужчину доставили в Борисовскую центральную районную больницу, где ему была оказана первая медицинская помощь. Для дальнейшего лечения его планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о перехвате и ликвидации 109 украинских беспилотников в период с 16:00 до 20:00 30 декабря.