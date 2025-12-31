В Белгородской области при детонации дрона пострадал мужчина

В селе Зозули Борисовского округа Белгородской области мужчина пострадал в результате детонации FPV-дрона. Инцидент произошел на фоне продолжающейся напряженной обстановки в приграничном районе.
По информации оперативного штаба региона, в результате взрыва пострадавший получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения нижних конечностей. Обстоятельства произошедшего уточняются профильными службами.
Мужчину доставили в Борисовскую центральную районную больницу, где ему была оказана первая медицинская помощь. Для дальнейшего лечения его планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о перехвате и ликвидации 109 украинских беспилотников в период с 16:00 до 20:00 30 декабря.