В Раменское и Лыткарино направили дополнительные источники электроэнергии

«73 резервных источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) задействованы в восстановлении электроснабжения у потребителей округов Раменский и Лыткарино на юго-востоке Подмосковья, где вечером 30 декабря 2025 года в результате автоматического отключения на высоковольтной подстанции 110 кВ было нарушено электроснабжение части потребителей», — сказали там.
Ранее в пресс-службе сообщили, что в район направлены 63 резервных источника электроснабжения.
Собеседник агентства подчеркнул, что ранее в минимально возможные сроки было восстановлено электроснабжение более трети ранее обесточенных потребителей. «За счет подключения РИСЭ будет дополнительно восстановлено электроснабжение потребителей, в том числе социально значимых объектов и части жилых домов», — пояснил спикер.
По его словам, работы будут продолжаться непрерывно до полного восстановления электроснабжения.