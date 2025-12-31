В Раменское и Лыткарино направили дополнительные источники электроэнергии

«73 резервных источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) задействованы в восстановлении электроснабжения у потребителей округов Раменский и Лыткарино на юго-востоке Подмосковья, где вечером 30 декабря 2025 года в результате автоматического отключения на высоковольтной подстанции 110 кВ было нарушено электроснабжение части потребителей», — сказали там.