Пожар в Туапсе вспыхнул после серии взрывов и работы ПВО

Очевидцы рассказали, что системы ПВО уже больше часа сбивают украинские дроны, прилетающие со стороны Чёрного моря. За это время прозвучало минимум 15−20 взрывов. Первые хлопки раздались около 23:30 и до сих пор продолжаются с разной интенсивностью.
Также слышны звуки пролёта БПЛА и взрывы в районе Геленджика, где ранее временно закрыли аэропорт, и в посёлке Лазаревское под Сочи. Официальных данных о последствиях атаки пока нет.
Ранее Life.ru сообщал, что вечером 30 декабря за три часа — с 20:00 до 23:00 по московскому времени — над территорией России уничтожили 27 украинских беспилотников самолётного типа. Больше всего дронов, 14 штук, сбили в Калужской области.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.