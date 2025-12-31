Ричмонд
Пожар в Туапсе вспыхнул после серии взрывов и работы ПВО

В небе над Туапсе в Краснодарском крае 31 декабря прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили о пожаре в одном из районов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Очевидцы рассказали, что системы ПВО уже больше часа сбивают украинские дроны, прилетающие со стороны Чёрного моря. За это время прозвучало минимум 15−20 взрывов. Первые хлопки раздались около 23:30 и до сих пор продолжаются с разной интенсивностью.

Также слышны звуки пролёта БПЛА и взрывы в районе Геленджика, где ранее временно закрыли аэропорт, и в посёлке Лазаревское под Сочи. Официальных данных о последствиях атаки пока нет.

Ранее Life.ru сообщал, что вечером 30 декабря за три часа — с 20:00 до 23:00 по московскому времени — над территорией России уничтожили 27 украинских беспилотников самолётного типа. Больше всего дронов, 14 штук, сбили в Калужской области.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

