Жене певца Лиссова пришлось спасать авто из кипятка в Санкт-Петербурге

Супруге вокалиста Jane Air Антона Лиссова пришлось отгонять автомобиль из-за коммунальной аварии в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в Telegram-канале «78 НОВОСТИ».
Одну из улиц города заполнила горячая вода. Кроме того, из-за низкой температуры воздуха появился пар, который значительно ухудшил видимость.
Музыкант снял на видео вид из окна. Он добавил, что вода разлилась очень далеко, а его жене пришлось спасать машину из кипятка.
В пресс-службе компании АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заявили, что вытекание воды на поверхность уже локализовано. Несмотря на это, движение транспорта пока ограничено, уточнили в публикации.
25 декабря жители города Серов в Свердловской области также остались без отопления в 33-градусный мороз. На 1-й котельной произошла крупная авария, из-за которой теплоснабжение прекратилось.
Похожая ситуация произошла 10 октября в Химках. Тогда горячее водоснабжение и отопление временно отключили в более чем 260 домах и 20 социальных учреждениях.