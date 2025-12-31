Ричмонд
Челябинская семья погибла в автокатастрофе на федеральной трассе

На федеральной трассе в Бердюжском округе погибла в аварии семья из Челябинской области. Об этом рассказали представители Госавтоинспекции в Тюменской области, которые прибыли на место ДТП.

Автомобиль сгорел после аварии.

«Машины Renault и Honda столкнулись на 520-м километре трассы Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск. В автомобиле Renault погибли водитель и два пассажира, предположительно, это семья из Челябинской области: мать, отец и ребенок», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция Тюменской области» во «ВКонтакте».

Уточняется, что в результате аварии Renault вспыхнул и полностью сгорел. Предварительно, водитель выехал на встречную полосу, отметили в полиции.

Авария произошла в Тюменской области После столкновения авто загорелось.