Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черниговской области у сотрудников ТЦК отбили мужчину

Несколько жителей Черниговской области Украины отбили мужчину у сотрудников ТЦК.

Источник: Аргументы и факты

В Черниговской области Украины группа местных жителей вмешалась в действия сотрудников территориального центра комплектования и полицейского, в результате чего мужчине удалось избежать задержания. Об инциденте сообщило украинское издание «Страна».

Событие произошло в городе Нежин, где, по данным СМИ, трое представителей ТЦК при поддержке сотрудника полиции попытались силой посадить мужчину в служебный микроавтобус. Ситуация переросла в конфликт после того, как происходящее привлекло внимание прохожих.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники пытаются поместить мужчину в транспортное средство, несмотря на его сопротивление. Вскоре к месту подошли несколько гражданских лиц, которые перекрыли доступ к микроавтобусу и фактически помешали продолжению действий силовиков.

Ранее в Ужгороде на западе Украины сотрудники территориального центра комплектования похитили из больницы священника канонической Украинской православной церкви Василия Драгуна, он находился в медучреждении на лечении.