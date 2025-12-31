В Черниговской области Украины группа местных жителей вмешалась в действия сотрудников территориального центра комплектования и полицейского, в результате чего мужчине удалось избежать задержания. Об инциденте сообщило украинское издание «Страна».
Событие произошло в городе Нежин, где, по данным СМИ, трое представителей ТЦК при поддержке сотрудника полиции попытались силой посадить мужчину в служебный микроавтобус. Ситуация переросла в конфликт после того, как происходящее привлекло внимание прохожих.
На опубликованных кадрах видно, как сотрудники пытаются поместить мужчину в транспортное средство, несмотря на его сопротивление. Вскоре к месту подошли несколько гражданских лиц, которые перекрыли доступ к микроавтобусу и фактически помешали продолжению действий силовиков.
Ранее в Ужгороде на западе Украины сотрудники территориального центра комплектования похитили из больницы священника канонической Украинской православной церкви Василия Драгуна, он находился в медучреждении на лечении.