Хищение миллиарда рублей с проектов инфраструктуры выявили на Камчатке

Сотрудники правоохранительных органов выявили хищение более 930 миллионов рублей, которые выделили на развитие инфраструктуры Камчатского края. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в МВД России.

Следователи установили личности троих злоумышленников, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным ведомства, в 2022—2023 годах глава подрядной организации из Санкт-Петербурга и его сообщники украли средства, предназначавшиеся для государственной программы развития региона.

Возбуждены уголовные дела. Для возмещения ущерба на имущество подозреваемых наложен арест на сумму 300 миллионов рублей, уточнили в пресс-службе.

Ранее суд также вынес приговор руководителю компании ИФК «РНГС Капитал» Дмитрию Левченко и гендиректору фирмы’Сибай" Андрею Грунину, которые похитили у Минобороны 500 миллионов рублей.

