На сети в Раменском подали напряжение

«В настоящий момент напряжение на сети подано. Профильные специалисты ведут работы по перераспределению нагрузок для стабилизации системы. Профильные службы делают все возможное, чтобы завершить процесс в кратчайшие сроки. Для оперативного решения проблемы под моим руководством организован штаб», — написал он.
Ранее ТАСС сообщали в пресс-службе ПАО «Россети Московский регион», что электроснабжение порядка 70% ранее обесточенных потребителей на юго-востоке Подмосковья восстановлено.
По данным пресс-службы ПАО «Россети Московский регион», ранее озвученным ТАСС, в результате автоматического отключения на высоковольтной подстанции 110 кВ было нарушено электроснабжение, в том числе в Раменском.