На сети в Раменском подали напряжение

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Напряжение на сети в подмосковном Раменском подано, профильные службы делают все для восстановления штатного электроснабжения. Как сообщил в своем телеграм-канале глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев, под его руководством организован оперативный штаб.

Источник: Reuters

«В настоящий момент напряжение на сети подано. Профильные специалисты ведут работы по перераспределению нагрузок для стабилизации системы. Профильные службы делают все возможное, чтобы завершить процесс в кратчайшие сроки. Для оперативного решения проблемы под моим руководством организован штаб», — написал он.

Ранее ТАСС сообщали в пресс-службе ПАО «Россети Московский регион», что электроснабжение порядка 70% ранее обесточенных потребителей на юго-востоке Подмосковья восстановлено.

По данным пресс-службы ПАО «Россети Московский регион», ранее озвученным ТАСС, в результате автоматического отключения на высоковольтной подстанции 110 кВ было нарушено электроснабжение, в том числе в Раменском.