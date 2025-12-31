Ричмонд
В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой

В подмосковном Подольске произошла массовая драка с применением травматического оружия, в которой участвовало около 30−40 человек.

По данным Telegram-канала SHOT, конфликт начался после полуночи возле торгового центра: две группы молодых людей, не поделившие что-то в ресторане, вышли выяснять отношения на улицу, где в ход пошли «травматы».

Испуганные очевидцы вызвали полицию, которая сейчас проводит проверку и разыскивает зачинщиков.

Ранее сообщалось, что неадекватный мужчина ночью зарезал пятерых детей и четверых взрослых.

