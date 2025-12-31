Украинские мошенники стали кошмарить прибалтов

Граждане разных стран продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников.
Украинские телефонные мошенники переключили основную активность на страны Балтии. За 2025 год только в Эстонии лишили граждан 27 млн евро. Об этом сообщают «Известия».
«В 2025 году в результате звонков от мошенников, представляющихся работниками государственных инстанций, коммунальных служб или коммерческих банков, жители Эстонии суммарно лишились 27 млн евро», — пишет издание. Сотрудник эстонского филиала банка Swedbank Рауль Вахтра отметил, что активность преступников в настоящее время достигла беспрецедентных масштабов. Он уточнил, что злоумышленники чаще всего представляются работниками госведомств, коммунальных служб или банков и действуют по заранее отработанным сценариям.
Одна из самых распространенных схем начинается с представления «сотрудником Кассы здоровья». Мошенник сообщает, что у жертвы якобы осталась невыплаченная компенсация за лечение за 2025 год, которую нужно «перенести» на 2026-й. Эстонская телекоммуникационная компания Telia в 2025 году заблокировала около 23 млн попыток мошеннических звонков, указывают «Известия».
Еще одно государство Балтии — Латвия — заявило о проведении совместно с Европолом масштабной операции против преступной сети, организовавшей работу call-центров в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске. Для незаконного завладения денежными средствами злоумышленники применяли различные схемы. В некоторых случаях они убеждали граждан перевести деньги с якобы взломанных банковских счетов на «безопасные» счета, находившиеся под контролем преступников.
Криминальная тема украинских телефонных мошенников, изначально замалчивавшаяся в Прибалтике, стала слишком масштабной. Ярким примером стал арест в Таллине «денежного мула» Никиты, работавшего на колл-центр из Днепра. Переписка в его телефоне раскрыла схему: мошенник по кличке Chill обманывал эстонцев, а Никита забирал деньги. Столкнувшись с недоверием к звонкам на русском с украинским акцентом, Chill поручил Никите найти эстоноговорящих сообщников, обещая премии за вербовку.
Глава эстонской полиции Эгерт Беличев предупредил, что мошенники, использующие искусственный интеллект, скоро станут значительно опаснее. С помощью ИИ, даже действуя из других стран, они смогут собирать данные для убедительных звонков на эстонском языке. Беличев отметил, что технология позволяет имитировать любой голос.
По данным одного из американских аналитических центров, город Днепр (Днепропетровск) характеризуется как «столица телефонного мошенничества». Местные злоумышленники нередко нацеливаются на граждан России: значительная часть населения региона свободно владеет русским языком, пишет «Царьград».