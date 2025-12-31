Украинские мошенники стали кошмарить прибалтов

Криминальная тема украинских телефонных мошенников, изначально замалчивавшаяся в Прибалтике, стала слишком масштабной. Ярким примером стал арест в Таллине «денежного мула» Никиты, работавшего на колл-центр из Днепра. Переписка в его телефоне раскрыла схему: мошенник по кличке Chill обманывал эстонцев, а Никита забирал деньги. Столкнувшись с недоверием к звонкам на русском с украинским акцентом, Chill поручил Никите найти эстоноговорящих сообщников, обещая премии за вербовку.