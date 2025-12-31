Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Серия взрывов прогремела в небе над Туапсе и Геленджиком

В небе над Туапсе в Краснодарском крае прогремело несколько взрывов. Об этом в среду, 31 декабря, сообщили в Telegram-канале Shot.

В небе над Туапсе в Краснодарском крае прогремело несколько взрывов. Об этом в среду, 31 декабря, сообщили в Telegram-канале Shot.

По словам жителей, в одном из районов города начался пожар. Местные также утверждают, что силы ПВО более часа активно сбивают беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), летящие с Черного моря.

Всего было слышно минимум 15−20 взрывов, громкие хлопки продолжаются до сих пор. Кроме того, звуки пролета дронов зафиксировали в районе Геленджика и поселка Лазаревское.

Официальной информации о последствиях атаки пока не было, уточнили в публикации.

30 декабря беспилотный летательный аппарат ВСУ также убил женщину, которая ехала в автомобиле на участке дороги Грушевка — Пятницкое Волоконовского округа Белгородской области.