СМИ: Серия взрывов прогремела в небе над Туапсе и Геленджиком

В небе над Туапсе в Краснодарском крае прогремело несколько взрывов. Об этом в среду, 31 декабря, сообщили в Telegram-канале Shot.
По словам жителей, в одном из районов города начался пожар. Местные также утверждают, что силы ПВО более часа активно сбивают беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), летящие с Черного моря.
Всего было слышно минимум 15−20 взрывов, громкие хлопки продолжаются до сих пор. Кроме того, звуки пролета дронов зафиксировали в районе Геленджика и поселка Лазаревское.
Официальной информации о последствиях атаки пока не было, уточнили в публикации.
30 декабря беспилотный летательный аппарат ВСУ также убил женщину, которая ехала в автомобиле на участке дороги Грушевка — Пятницкое Волоконовского округа Белгородской области.