Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В российском регионе выявили хищение почти миллиарда рублей бюджетных средств

Полиция выявила хищение более 930 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие инфраструктуры Камчатского края.

Полиция выявила хищение более 930 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие инфраструктуры Камчатского края.

Как сообщает пресс-служба МВД России, сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с региональным управлением установили троих подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Генеральный директор подрядной организации из Санкт-Петербурга и его сообщники в 2022—2023 годах похитили средства, предназначенные для государственной программы развития региона.

Первый эпизод связан с договором на технологическое присоединение к электросетям строящегося курорта: получив аванс в 684 миллиона рублей, злоумышленник в тот же день перевёл средства на счета подконтрольных фирм, хотя реально выполненные работы составили лишь 2,4 миллиона рублей.

Во втором эпизоде установлен ущерб кредитной организации через подложные документы, а в третьем — хищение 250 миллионов рублей аванса при реконструкции котельной в Елизово, которые были направлены на иные цели. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере, на имущество подозреваемых наложен арест на 300 миллионов рублей для возмещения ущерба. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше