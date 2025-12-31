В российском регионе выявили хищение почти миллиарда рублей бюджетных средств

Во втором эпизоде установлен ущерб кредитной организации через подложные документы, а в третьем — хищение 250 миллионов рублей аванса при реконструкции котельной в Елизово, которые были направлены на иные цели. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере, на имущество подозреваемых наложен арест на 300 миллионов рублей для возмещения ущерба. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.