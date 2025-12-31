В российском регионе выявили хищение почти миллиарда рублей бюджетных средств

Полиция выявила хищение более 930 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие инфраструктуры Камчатского края.
Как сообщает пресс-служба МВД России, сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с региональным управлением установили троих подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Генеральный директор подрядной организации из Санкт-Петербурга и его сообщники в 2022—2023 годах похитили средства, предназначенные для государственной программы развития региона.
Первый эпизод связан с договором на технологическое присоединение к электросетям строящегося курорта: получив аванс в 684 миллиона рублей, злоумышленник в тот же день перевёл средства на счета подконтрольных фирм, хотя реально выполненные работы составили лишь 2,4 миллиона рублей.
Во втором эпизоде установлен ущерб кредитной организации через подложные документы, а в третьем — хищение 250 миллионов рублей аванса при реконструкции котельной в Елизово, которые были направлены на иные цели. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере, на имущество подозреваемых наложен арест на 300 миллионов рублей для возмещения ущерба. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
